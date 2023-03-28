Обломки беспилотника, окрашенного в цвета флага Украины, нашли в Новой Москве
SHOT: В Новой Москве нашли обломки беспилотника у железнодорожных путей
Житель деревни Свитино в Вороновском поселении в Новой Москве нашёл обломки беспилотника. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Неожиданную находку 53-летний мужчина обнаружил примерно в ста метрах от железнодорожного полотна в поле во время прогулки с собакой и позвонил в экстренные службы. По его словам, БПЛА был окрашен в цвета украинского флага.
Предварительно, жертв и разрушений нет, информация проверяется.
Ранее Лайф рассказывал, что днём 26 марта в Киреевске прогремел взрыв. По последним данным, пострадало три человека. Вечером Минобороны РФ сообщило, что киевский режим осуществил попытку атаковать Тульскую область беспилотником типа "Стриж". Советский дрон был сбит российскими средствами РЭБ.
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