Обломки беспилотника, окрашенного в цвета флага Украины, нашли в Новой Москве

Житель деревни Свитино в Вороновском поселении в Новой Москве нашёл обломки беспилотника. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Неожиданную находку 53-летний мужчина обнаружил примерно в ста метрах от железнодорожного полотна в поле во время прогулки с собакой и позвонил в экстренные службы. По его словам, БПЛА был окрашен в цвета украинского флага.