В России разработали способный поражать бронетехнику наземный дрон "Ёжик"

В России разработана роботизированная платформа "Ёжик". Это наземный дрон, способный уничтожать бронетехнику. Его созданием занимались специалисты конструкторского бюро "Спектр инжиниринг", рассказал исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

"Нами создан наземный дрон "Ёжик", который способен нести на себе полезную нагрузку до пяти килограммов. Дальность его работы составляет до пяти километров. Платформа способна сохранять подвижность, как бы её ни переворачивали", — пояснил он в беседе с ТАСС.

Главное предназначение этого дрона — уничтожать живую силу противника в окопах и бронетехнику. "Ёжик" должен помогать солдатам при ухудшении боевой обстановки и запускаться из окопа к неприятелю, доставляя на борту мину, либо подвозить взрывчатку "под брюхо" бронетехники противника.

По словам Братенькова, новый дрон будет работать на колёсах, так как гусеничная форма дороже в исполнении. К тому же на малогабаритных формах гусеница неэффективна.

В конструкторском бюро анонсировали создание серии беспилотников для широкого спектра применения. Огневые испытания запланированы на весну.