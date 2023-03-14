Раскрыт облик российского беспилотника ТрАМП
Опубликовано видео испытаний российского транспортного беспилотника ТрАМП
Полевые испытания нового транспортного беспилотника ТрАМП. Обложка © РИА "Новости"
Российские разработчики показали, как проводятся наземные испытания транспортного беспилотника под названием ТрАМП. Видео появилось в распоряжении РИА "Новости".
Испытания транспортного беспилотника ТрАМП. Видео © РИА "Новости"
На представленных кадрах показано руление беспилотника, отладка систем и механизмов управления. Пока выполнена череда пробежек дрона без отрыва от полосы для уточнения расчётных параметров. Поднять в воздух его планируется в апреле.
Внешне беспилотник имеет классическую самолётную схему с прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением. Двигатель установлен в носовой части фюзеляжа. Центральная его часть обладает объёмным и плавным расширением в месте расположения грузового отсека. По бокам будут раскрывающиеся створки, которые при необходимости дадут большой проём для погрузки или выгрузки масштабных грузов. Задние стойки шасси убираются в специальные ниши, которые находятся за дверцами грузового отсека. Также ТрАМП обладает усиленным шасси с пневматиками большого диаметра, встроенной системой спасения груза и аппарата, модульной конструкцией основных узлов. При необходимости в полевых условиях на беспилотнике можно заменить крыло, двигатель и шасси.
"ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам — на машину в ближайшее время будет установлен штатный двигатель с большим трёхлопастным винтом, штатные стойки шасси взамен технологических используемых для наземных рулёжек. Беспилотник завершает программу наземных испытаний — уже совершены десятки рулений, отработана система управления бортом", — сообщил источник РИА Новости.
Первый полёт планировалось провести раньше, однако из-за нехватки специалистов пришлось перенести это событие на середину весны.
О том, что в России разработали дальний "грузовой" беспилотник самолётного типа ТраМП, стало известно в феврале. Тогда сообщалось, что дрон может перебрасывать до 250 кг груза на расстояние более 600 км. Предполагается, что машина будет иметь вместительный грузовой отсек на 2650 литров, который позволит не только перебрасывать, но и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз.