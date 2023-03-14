Раскрыт облик российского беспилотника ТрАМП

Российские разработчики показали, как проводятся наземные испытания транспортного беспилотника под названием ТрАМП. Видео появилось в распоряжении РИА "Новости".

Испытания транспортного беспилотника ТрАМП. Видео © РИА "Новости"

На представленных кадрах показано руление беспилотника, отладка систем и механизмов управления. Пока выполнена череда пробежек дрона без отрыва от полосы для уточнения расчётных параметров. Поднять в воздух его планируется в апреле.

Внешне беспилотник имеет классическую самолётную схему с прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением. Двигатель установлен в носовой части фюзеляжа. Центральная его часть обладает объёмным и плавным расширением в месте расположения грузового отсека. По бокам будут раскрывающиеся створки, которые при необходимости дадут большой проём для погрузки или выгрузки масштабных грузов. Задние стойки шасси убираются в специальные ниши, которые находятся за дверцами грузового отсека. Также ТрАМП обладает усиленным шасси с пневматиками большого диаметра, встроенной системой спасения груза и аппарата, модульной конструкцией основных узлов. При необходимости в полевых условиях на беспилотнике можно заменить крыло, двигатель и шасси.

"ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам — на машину в ближайшее время будет установлен штатный двигатель с большим трёхлопастным винтом, штатные стойки шасси взамен технологических используемых для наземных рулёжек. Беспилотник завершает программу наземных испытаний — уже совершены десятки рулений, отработана система управления бортом", — сообщил источник РИА Новости.

Первый полёт планировалось провести раньше, однако из-за нехватки специалистов пришлось перенести это событие на середину весны.