Атака украинского дрона на газонасосную станцию в Белгороде закончилась провалом

По данным телеграм-канала, БПЛА неустановленного типа залетел на территорию РФ накануне около полуночи, предположительно, со стороны украинского Волчанска. Целью была газонасосная станция "Газэнергосеть". Резервуар повредило обломками, но газа в нём не было. Взрыва не произошло, пострадавших нет.