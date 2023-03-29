Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 06:57

Атака украинского дрона на газонасосную станцию в Белгороде закончилась провалом

SHOT: Беспилотник ВСУ безуспешно атаковал газонасосную станцию в Белгороде

Беспилотник ВСУ безуспешно атаковал газонасосную станцию в Белгороде. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, БПЛА неустановленного типа залетел на территорию РФ накануне около полуночи, предположительно, со стороны украинского Волчанска. Целью была газонасосная станция "Газэнергосеть". Резервуар повредило обломками, но газа в нём не было. Взрыва не произошло, пострадавших нет.

Очевидица взрыва беспилотника под Тулой: "Страшно, ребята!"

Очевидица взрыва беспилотника под Тулой: "Страшно, ребята!"

Ранее обломки беспилотника, окрашенного в цвета флага Украины, нашли в Новой Москве. Лайф публиковал его фото. Сообщалось, что БПЛА является самодельным, его сконструировали из дерева и пенопласта, а на корпус нанесли украинский националистический лозунг.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров