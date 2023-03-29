Атака украинского дрона на газонасосную станцию в Белгороде закончилась провалом
SHOT: Беспилотник ВСУ безуспешно атаковал газонасосную станцию в Белгороде
Беспилотник ВСУ безуспешно атаковал газонасосную станцию в Белгороде. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, БПЛА неустановленного типа залетел на территорию РФ накануне около полуночи, предположительно, со стороны украинского Волчанска. Целью была газонасосная станция "Газэнергосеть". Резервуар повредило обломками, но газа в нём не было. Взрыва не произошло, пострадавших нет.
Ранее обломки беспилотника, окрашенного в цвета флага Украины, нашли в Новой Москве. Лайф публиковал его фото. Сообщалось, что БПЛА является самодельным, его сконструировали из дерева и пенопласта, а на корпус нанесли украинский националистический лозунг.
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