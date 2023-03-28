Лайф публикует фото найденного в Новой Москве беспилотника
Появились первые фото найденного в Новой Москве беспилотника
Обломки беспилотника, найденного в Новой Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Появились первые фото найденного в Новой Москве беспилотника, который окрашен в цвета украинского флага. Снимки публикует телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, БПЛА является самодельным, его сконструировали из дерева и пенопласта, а на корпус нанесли украинский националистический лозунг. Эксперты в настоящее время устанавливают, что внутри дрона, кто его запустил и откуда.
Напомним, обломки беспилотника обнаружил житель деревни Свитино в Вороновском поселении в Новой Москве. На неожиданную находку он наткнулся, когда гулял с собакой.