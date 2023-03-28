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28 марта, 13:38
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Лайф публикует фото найденного в Новой Москве беспилотника

Появились первые фото найденного в Новой Москве беспилотника

<p>Обломки беспилотника, найденного в Новой Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/49594?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки беспилотника, найденного в Новой Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Появились первые фото найденного в Новой Москве беспилотника, который окрашен в цвета украинского флага. Снимки публикует телеграм-канал SHOT.

Обломки беспилотника, найденного в Новой Москве. Фото © Telegram / SHOT

Обломки беспилотника, найденного в Новой Москве. Фото © Telegram / SHOT

По предварительным данным, БПЛА является самодельным, его сконструировали из дерева и пенопласта, а на корпус нанесли украинский националистический лозунг. Эксперты в настоящее время устанавливают, что внутри дрона, кто его запустил и откуда.

Обломки беспилотника, найденного в Новой Москве. Фото © Telegram / SHOT

Обломки беспилотника, найденного в Новой Москве. Фото © Telegram / SHOT

Напомним, обломки беспилотника обнаружил житель деревни Свитино в Вороновском поселении в Новой Москве. На неожиданную находку он наткнулся, когда гулял с собакой.

Очевидица взрыва беспилотника под Тулой: "Страшно, ребята!"

Очевидица взрыва беспилотника под Тулой: "Страшно, ребята!"

Варвара Романова
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