В Крыму рассказали, что за беспилотник был сбит над полем
Крючков: Киев пытался атаковать Крым, скорее всего, беспилотником "Стриж"
Украинские войска пытались атаковать Крым, скорее всего, беспилотником "Стриж", но дрон сбили средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Удар пытались нанести по координатам. Отработала РЭБ. Такая история была пару недель назад. Скорее всего, [это был беспилотник] "Стриж", — написал он в телеграм-канале.
Крючков также призвал помнить об ответственности за распространение фейков и не размещать в Сети видео и фото с места происшествия с геопривязкой, поскольку противник "по этим видео корректирует свои удары".
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Симферопольском районе был сбит беспилотник. Дрон упал в поле, никто не пострадал.