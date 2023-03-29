В Крыму рассказали, что за беспилотник был сбит над полем

Украинские войска пытались атаковать Крым, скорее всего, беспилотником "Стриж", но дрон сбили средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"Удар пытались нанести по координатам. Отработала РЭБ. Такая история была пару недель назад. Скорее всего, [это был беспилотник] "Стриж", — написал он в телеграм-канале.

Крючков также призвал помнить об ответственности за распространение фейков и не размещать в Сети видео и фото с места происшествия с геопривязкой, поскольку противник "по этим видео корректирует свои удары".