Жители Крыма сняли на видео огромный "гриб" от взрыва у аэродрома

Местные жители сняли на видео взрыв в районе посёлка Гвардейское в Крыму, недалеко от аэродрома Симферополя. Как сообщает SHOT, в администрации сельского поселения произошедшее объяснили работой ПВО.

Взрыв у аэродрома Симферополя. Видео © SHOT

Автор ролика показывает огромный "гриб" от взрыва и радуется, что начал вовремя снимать. Данных о пострадавших или разрушениях инфраструктуры в результате не поступало.