Жители Крыма сняли на видео огромный "гриб" от взрыва у аэродрома
В Крыму объяснили взрыв в районе аэродрома в Гвардейском работой ПВО
Местные жители сняли на видео взрыв в районе посёлка Гвардейское в Крыму, недалеко от аэродрома Симферополя. Как сообщает SHOT, в администрации сельского поселения произошедшее объяснили работой ПВО.
Взрыв у аэродрома Симферополя. Видео © SHOT
Автор ролика показывает огромный "гриб" от взрыва и радуется, что начал вовремя снимать. Данных о пострадавших или разрушениях инфраструктуры в результате не поступало.
А ранее жители Ростова-на-Дону услышали взрыв. Как заверили в МЧС, в городе не было никаких взрывов и возгораний, а позже выяснилось, что это сверхзвуковой самолёт пронёсся в небе, вызвав такой звук.