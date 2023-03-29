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Опубликовано 29 марта 2023, 15:29
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Жители Крыма сняли на видео огромный "гриб" от взрыва у аэродрома

В Крыму объяснили взрыв в районе аэродрома в Гвардейском работой ПВО

Местные жители сняли на видео взрыв в районе посёлка Гвардейское в Крыму, недалеко от аэродрома Симферополя. Как сообщает SHOT, в администрации сельского поселения произошедшее объяснили работой ПВО.

Взрыв у аэродрома Симферополя. Видео © SHOT

Автор ролика показывает огромный "гриб" от взрыва и радуется, что начал вовремя снимать. Данных о пострадавших или разрушениях инфраструктуры в результате не поступало.

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А ранее жители Ростова-на-Дону услышали взрыв. Как заверили в МЧС, в городе не было никаких взрывов и возгораний, а позже выяснилось, что это сверхзвуковой самолёт пронёсся в небе, вызвав такой звук.

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SHOT

Андрей Бражников
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