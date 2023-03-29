Ростовчане спутали звук сверхзвукового самолёта со взрывом

По данным телеграм-канала, внезапно местные жители услышали громкий звук и уже успели испугаться, что в небе произошёл хлопок. Как заверили в МЧС, в Ростове не было никаких взрывов и возгораний, а позже оказалось, что на самом деле город накрыла звуковая волна после перехода самолёта на сверхзвук.