Ростовчане спутали звук сверхзвукового самолёта со взрывом
Жители Ростова-на-Дону приняли за взрыв звук пролетающего сверхзвукового самолёта
Жители Ростова-на-Дону приняли звук пролетающего в небе самолёта за взрыв. Подробности инцидента из Города воинской славы публикует SHOT.
Сверхзвуковой самолёт пронёсся над Ростовом-на-Дону, напугав жителей. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, внезапно местные жители услышали громкий звук и уже успели испугаться, что в небе произошёл хлопок. Как заверили в МЧС, в Ростове не было никаких взрывов и возгораний, а позже оказалось, что на самом деле город накрыла звуковая волна после перехода самолёта на сверхзвук.
Ранее Лайф рассказывал о произошедшем в Ростове-на-Дону ЧП. 16 марта в городе загорелось помещение Пограничного управления ФСБ на площади 800 квадратов, были слышны взрывы. Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. По данным нашего источника, один человек погиб, ещё двое пострадали.
Telegram / SHOT