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29 марта, 10:47

Ростовчане спутали звук сверхзвукового самолёта со взрывом

Жители Ростова-на-Дону приняли за взрыв звук пролетающего сверхзвукового самолёта

Жители Ростова-на-Дону приняли звук пролетающего в небе самолёта за взрыв. Подробности инцидента из Города воинской славы публикует SHOT.

Сверхзвуковой самолёт пронёсся над Ростовом-на-Дону, напугав жителей. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, внезапно местные жители услышали громкий звук и уже успели испугаться, что в небе произошёл хлопок. Как заверили в МЧС, в Ростове не было никаких взрывов и возгораний, а позже оказалось, что на самом деле город накрыла звуковая волна после перехода самолёта на сверхзвук.

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Склад с целлюлозной продукцией загорелся в Ростовской области

Ранее Лайф рассказывал о произошедшем в Ростове-на-Дону ЧП. 16 марта в городе загорелось помещение Пограничного управления ФСБ на площади 800 квадратов, были слышны взрывы. Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. По данным нашего источника, один человек погиб, ещё двое пострадали.

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Telegram / SHOT

Николь Вербер
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