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16 марта, 09:57
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Мощный пожар охватил здание ФСБ в Ростове-на-Дону, слышны взрывы

В Ростове-на-Дону горит Пограничное управление ФСБ

В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничного управления ФСБ, очевидцы слышат взрывы на месте ЧП. По данным источника Лайфа, никто не пострадал, сейчас огонь тушат.

В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничного управления ФСБ. Видео © VK / Ростов Новости / Ростов главный

На появившихся в Сети кадрах видно открытый огонь и огромный столб чёрного дыма. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен взрыв. Источник Лайфа уточняет, что на территории управления может находиться склад с боеприпасами.

Предварительно, никто не пострадал, всех людей удалось эвакуировать из здания, на месте работают 20 пожарных расчётов. Правоохранители устанавливают причину ЧП.

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали людей со станции метро "Уралмаш". Её заполнил дым. Как оказалось, причиной ЧП стало короткое замыкание электрических кабелей.

Обложка ©

VK / Ростов главный

Татьяна Миссуми
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