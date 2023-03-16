Мощный пожар охватил здание ФСБ в Ростове-на-Дону, слышны взрывы

В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничного управления ФСБ, очевидцы слышат взрывы на месте ЧП. По данным источника Лайфа, никто не пострадал, сейчас огонь тушат.

В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничного управления ФСБ. Видео © VK / Ростов Новости / Ростов главный

На появившихся в Сети кадрах видно открытый огонь и огромный столб чёрного дыма. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен взрыв. Источник Лайфа уточняет, что на территории управления может находиться склад с боеприпасами.

Предварительно, никто не пострадал, всех людей удалось эвакуировать из здания, на месте работают 20 пожарных расчётов. Правоохранители устанавливают причину ЧП.