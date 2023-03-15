В Астраханском заповеднике произошёл крупный пожар

В Астраханском государственном заповеднике произошёл пожар, сейчас площадь возгорания около трёх тысяч гектаров. Об этом говорится в заявлении учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Пожар на территории Астраханского заповедника. Фото © VK / Астраханский биосферный заповедник

"Фронт активного горения протяжённостью порядка двух километров распространяется в северной части острова [Блинов]. Ориентировочная площадь, пройденная огнём, около 3000 гектаров", — сказано в сообщении.

Данная территория характеризуется тростниково-рогозовой растительностью и почти недоступна для тушения с использованием наземной и водной техники. Более того, ситуация осложняется сильным ветром с порывами до 17–19 м/с. Сейчас с возгоранием борются 14 сотрудников Астраханского заповедника, также задействованы семь единиц техники. Десятки очагов наблюдаются по всей дельте реки Волги, из-за чего госинспекторы учреждения следят за обстановкой круглосуточно.