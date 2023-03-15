Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 14:29

В Астраханском заповеднике произошёл крупный пожар

В Астраханском заповеднике заявили о возгорании на площади около трёх тысяч гектаров

<p>Пожар на территории Астраханского заповедника. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/astrazapoved" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Астраханский биосферный заповедник</a></p>

Пожар на территории Астраханского заповедника. Обложка © VK / Астраханский биосферный заповедник

В Астраханском государственном заповеднике произошёл пожар, сейчас площадь возгорания около трёх тысяч гектаров. Об этом говорится в заявлении учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Пожар на территории Астраханского заповедника. Фото © VK / Астраханский биосферный заповедник

Пожар на территории Астраханского заповедника. Фото © VK / Астраханский биосферный заповедник

"Фронт активного горения протяжённостью порядка двух километров распространяется в северной части острова [Блинов]. Ориентировочная площадь, пройденная огнём, около 3000 гектаров", — сказано в сообщении.

Данная территория характеризуется тростниково-рогозовой растительностью и почти недоступна для тушения с использованием наземной и водной техники. Более того, ситуация осложняется сильным ветром с порывами до 17–19 м/с. Сейчас с возгоранием борются 14 сотрудников Астраханского заповедника, также задействованы семь единиц техники. Десятки очагов наблюдаются по всей дельте реки Волги, из-за чего госинспекторы учреждения следят за обстановкой круглосуточно.

В Симферополе загорелся склад на площади 1000 квадратных метров

В Симферополе загорелся склад на площади 1000 квадратных метров

Ранее Лайф писал, что в Красноярском крае загорелось здание в городе Канске. Оно является объектом культурно-исторического значения.

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Астраханская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров