В Симферополе загорелся склад на площади 1000 квадратных метров

В Симферополе возник пожар в складском помещении. Площадь возгорания там достигла тысячи квадратных метров. В борьбе с огнём задействовано порядка 30 человек и 7 единиц техники.

Пожар в Симферополе. Видео © МЧС России

"По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении МЧС России.