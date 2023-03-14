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14 марта, 03:48

В Симферополе загорелся склад на площади 1000 квадратных метров

В Симферополе возник пожар в складском помещении. Площадь возгорания там достигла тысячи квадратных метров. В борьбе с огнём задействовано порядка 30 человек и 7 единиц техники.

Пожар в Симферополе. Видео © МЧС России

"По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении МЧС России.

Взрыв и мощный пожар испепелили дом россиянина, но это было частью его плана по уничтожению улик

Взрыв и мощный пожар испепелили дом россиянина, но это было частью его плана по уничтожению улик

Это уже второй подобный пожар за ночь. Ранее в Тавде Свердловской области загорелся металлический ангар. Площадь возгорания там составила 1600 квадратных метров.

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Пожар в Симферополе. Фото © МЧС России

Андрей Григорьев
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