В Симферополе загорелся склад на площади 1000 квадратных метров
В Симферополе возник пожар в складском помещении. Площадь возгорания там достигла тысячи квадратных метров. В борьбе с огнём задействовано порядка 30 человек и 7 единиц техники.
Пожар в Симферополе. Видео © МЧС России
"По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении МЧС России.
Это уже второй подобный пожар за ночь. Ранее в Тавде Свердловской области загорелся металлический ангар. Площадь возгорания там составила 1600 квадратных метров.
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Пожар в Симферополе. Фото © МЧС России