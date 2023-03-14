На Урале произошёл масштабный пожар
На Урале в городе Тавде огонь охватил металлический ангар
Пожар в Тавде. Фото © МЧС РФ
В Тавде, что в Свердловской области, загорелся металлический ангар. Площадь пожара 1600 квадратных метров. Как сообщили в МЧС РФ, информации о пострадавших не поступало.
"В ликвидации пожара задействовано порядка 25 человек и 6 единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что взрыв и мощный пожар уничтожили дом жителя Калининградской области. Однако вскоре оказалось, что это было частью его плана по сокрытию улик.