На Урале произошёл масштабный пожар

В Тавде, что в Свердловской области, загорелся металлический ангар. Площадь пожара 1600 квадратных метров. Как сообщили в МЧС РФ, информации о пострадавших не поступало.

"В ликвидации пожара задействовано порядка 25 человек и 6 единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.