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13 марта, 23:08

На Урале произошёл масштабный пожар

На Урале в городе Тавде огонь охватил металлический ангар

<p>Пожар в Тавде. Фото © МЧС РФ</p>

Пожар в Тавде. Фото © МЧС РФ

В Тавде, что в Свердловской области, загорелся металлический ангар. Площадь пожара 1600 квадратных метров. Как сообщили в МЧС РФ, информации о пострадавших не поступало.

"В ликвидации пожара задействовано порядка 25 человек и 6 единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.

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Андрей Григорьев
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