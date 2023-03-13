В Рослесхозе объявили о начале сезона лесных пожаров
В России начался сезон лесных пожаров. Как сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, с начала текущего года уже потушено 14 возгораний в шести регионах страны.
"С начала года у нас возникло 14 лесных пожаров, площадь ещё небольшая — 167 гектаров в шести регионах", — сказал он, выступая на заседании в Совете Федерации.
По словам Венглинского, пожароопасный сезон уже начался в 11 субъектах, которые в основном находятся в Южном федеральном округе, Северо-Кавказском ФО и южных регионах Дальневосточного федерального округа.
Ранее Лайф сообщал, что россиянам разъяснили новые правила разведения открытого огня на дачах. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, соответствующие поправки сокращают минимальное допустимое расстояние от огня до ближайшего леса или строений.
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