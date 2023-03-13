В Рослесхозе объявили о начале сезона лесных пожаров

В России начался сезон лесных пожаров. Как сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, с начала текущего года уже потушено 14 возгораний в шести регионах страны.

"С начала года у нас возникло 14 лесных пожаров, площадь ещё небольшая — 167 гектаров в шести регионах", — сказал он, выступая на заседании в Совете Федерации.

По словам Венглинского, пожароопасный сезон уже начался в 11 субъектах, которые в основном находятся в Южном федеральном округе, Северо-Кавказском ФО и южных регионах Дальневосточного федерального округа.