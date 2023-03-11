Взрыв и мощный пожар испепелили дом россиянина, но это было частью его плана по уничтожению улик

Житель посёлка Люблино Калининградской области поджёг собственный дом, чтобы скрыть нарколабораторию. Как узнал телеграм-канал SHOT, жилище выгорело дотла.

Сельчане проснулись сегодня ночью от громкого взрыва и увидели горящий дом 35-летнего ранее судимого соседа. Подоспевшие пожарные оперативно потушили огонь, но после их ждал "сюрприз": под тлеющим дымом скрывалась целая нарколаборатория с налаженным производством.

Как стало известно позднее, мужчина намеренно пошёл на такой отчаянный шаг, чтобы скрыть следы преступления. Он поджёг дом, после чего там взорвался 50-литровый баллон из-под пропана, разбудив соседей. В результате ЧП никто не пострадал. Теперь с калининградцем, "потерявшим бизнес", разбирается полиция.