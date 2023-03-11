Взрыв и мощный пожар испепелили дом россиянина, но это было частью его плана по уничтожению улик
Житель Калининградской области сжёг собственный дом, чтобы скрыть нарколабораторию
Калининградец сжёг собственный дом, чтобы скрыть нарколабораторию. Обложка © t.me / SHOT
Житель посёлка Люблино Калининградской области поджёг собственный дом, чтобы скрыть нарколабораторию. Как узнал телеграм-канал SHOT, жилище выгорело дотла.
Сельчане проснулись сегодня ночью от громкого взрыва и увидели горящий дом 35-летнего ранее судимого соседа. Подоспевшие пожарные оперативно потушили огонь, но после их ждал "сюрприз": под тлеющим дымом скрывалась целая нарколаборатория с налаженным производством.
Как стало известно позднее, мужчина намеренно пошёл на такой отчаянный шаг, чтобы скрыть следы преступления. Он поджёг дом, после чего там взорвался 50-литровый баллон из-под пропана, разбудив соседей. В результате ЧП никто не пострадал. Теперь с калининградцем, "потерявшим бизнес", разбирается полиция.
Ранее Лайф рассказывал, что в 17-этажном жилом доме в Лосиноостровском районе Москвы загорелись шахты двух лифтов. По последним данным, в результате трагедии погибла девушка, а не мужчина, как сообщалось изначально: экстренные службы ошиблись при первичном осмотре тела, найденного в лифте, поскольку оно было сильно обгоревшим.