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11 марта, 07:55

Взрыв и мощный пожар испепелили дом россиянина, но это было частью его плана по уничтожению улик

Житель Калининградской области сжёг собственный дом, чтобы скрыть нарколабораторию

<p>Калининградец сжёг собственный дом, чтобы скрыть нарколабораторию. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/49110" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / SHOT</a></p>

Калининградец сжёг собственный дом, чтобы скрыть нарколабораторию. Обложка © t.me / SHOT

Житель посёлка Люблино Калининградской области поджёг собственный дом, чтобы скрыть нарколабораторию. Как узнал телеграм-канал SHOT, жилище выгорело дотла.

Сельчане проснулись сегодня ночью от громкого взрыва и увидели горящий дом 35-летнего ранее судимого соседа. Подоспевшие пожарные оперативно потушили огонь, но после их ждал "сюрприз": под тлеющим дымом скрывалась целая нарколаборатория с налаженным производством.

Как стало известно позднее, мужчина намеренно пошёл на такой отчаянный шаг, чтобы скрыть следы преступления. Он поджёг дом, после чего там взорвался 50-литровый баллон из-под пропана, разбудив соседей. В результате ЧП никто не пострадал. Теперь с калининградцем, "потерявшим бизнес", разбирается полиция.

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Ранее Лайф рассказывал, что в 17-этажном жилом доме в Лосиноостровском районе Москвы загорелись шахты двух лифтов. По последним данным, в результате трагедии погибла девушка, а не мужчина, как сообщалось изначально: экстренные службы ошиблись при первичном осмотре тела, найденного в лифте, поскольку оно было сильно обгоревшим.

Оксана Попова
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