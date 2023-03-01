Экстренные службы в Москве ошиблись при опознании жертвы пожара в лифте

По последним данным, сегодня в Москве во время пожара в многоэтажном доме погибла девушка, а не мужчина. Как стало известно Лайфу, экстренные службы ошиблись при первичном осмотре тела, найденного в лифте, поскольку оно было сильно обгоревшим.

По нашей информации, в огненной ловушке в лифте оказалась девушка —18-летняя Ева К. Она снимала квартиру в этом доме. Приехала в Москву из Санкт-Петербурга.