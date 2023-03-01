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1 марта, 19:06

Экстренные службы в Москве ошиблись при опознании жертвы пожара в лифте

В Москве жертвой пожара в лифте оказалась девушка

По последним данным, сегодня в Москве во время пожара в многоэтажном доме погибла девушка, а не мужчина. Как стало известно Лайфу, экстренные службы ошиблись при первичном осмотре тела, найденного в лифте, поскольку оно было сильно обгоревшим.

По нашей информации, в огненной ловушке в лифте оказалась девушка —18-летняя Ева К. Она снимала квартиру в этом доме. Приехала в Москву из Санкт-Петербурга.

Жители московской многоэтажки, где загорелись шахты лифтов, пользовались ими во время пожара

Жители московской многоэтажки, где загорелись шахты лифтов, пользовались ими во время пожара

Напомним, в 17-этажном жилом доме в Лосиноостровском районе Москвы загорелись шахты двух лифтов. В результате, как сообщалось изначально, погиб мужчина и пострадала беременная женщина.

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Прокуратура Москвы

Андрей Григорьев
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