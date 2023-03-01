Жители московской многоэтажки, где загорелись шахты лифтов, пользовались ими во время пожара

Жители московской многоэтажки, где мужчина заживо сгорел в лифте, продолжали пользоваться лифтами во время пожара. В беседе с SHOT одна из жительниц рассказала, что поднялась на 14-й этаж, чтобы спасти своих собак.

Жители московской многоэтажки в Лосиноостровском районе рассказали о пожаре. Видео © SHOT

"Я спустилась на первый этаж, вышла из большого лифта грузового, который ближе к выходу. Я повернула голову налево и увидела, как идёт дым. Я поняла, что надо вернуться домой, потому что дым шёл быстро, чтобы животных, если бы я успела, увезти. И оттуда, из этой двери, которая ведёт на лестницу, мужчина [выбежал]. На нём было много сажи, он был в трусах и просто бежал, кричал: "Пожар!", — рассказала девушка.

Как отмечает SHOT, через пару минут после неё в лифт зашёл мужчина, которого позже найдут погибшим в кабине на первом этаже.

По словам жителей дома, за день до трагедии у лифтов на нескольких этажах пропал свет, приезжали электрики, но восстановить электроснабжение не смогли.