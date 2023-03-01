"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 08:59

В московской многоэтажке загорелись шахты лифтов, погиб один человек

<p>В московской многоэтажке загорелись шахты лифтов, погиб один человек. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/48793" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В московской многоэтажке загорелись шахты лифтов, погиб один человек. Фото © SHOT

В 17-этажном жилом доме в Лосиноостровском районе Москвы загорелись шахты двух лифтов, в результате погиб мужчина и пострадала беременная женщина. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, один лифт остановился на третьем этаже, другой — на первом, в нём и нашли сильно обгоревшее тело погибшего. Также во время пожара пострадала 38-летняя беременная женщина, её сейчас осматривают врачи. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

Жительница Казани, чуть не погибшая в лифте из-за поводка, рассказала о пережитом шоке

Жительница Казани, чуть не погибшая в лифте из-за поводка, рассказала о пережитом шоке

А минувшей ночью огонь охватил популярный в Краснодаре ресторане Pro Vino. Пламя и чёрный дым были видны почти со всех районов города.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров