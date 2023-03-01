В московской многоэтажке загорелись шахты лифтов, погиб один человек

В 17-этажном жилом доме в Лосиноостровском районе Москвы загорелись шахты двух лифтов, в результате погиб мужчина и пострадала беременная женщина. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, один лифт остановился на третьем этаже, другой — на первом, в нём и нашли сильно обгоревшее тело погибшего. Также во время пожара пострадала 38-летняя беременная женщина, её сейчас осматривают врачи. К настоящему моменту пожар ликвидирован.