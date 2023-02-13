Жительница Казани, чуть не погибшая в лифте из-за поводка, рассказала о пережитом шоке

Жительница Казани, которая едва не погибла, повиснув на поводке в лифте, рассказала, что испытала шок и получила синяки. По её словам, в подвешенном состоянии она находилась более двух минут.

"У меня был просто шок. Сегодня случились срыв и истерика — я рыдала. С собакой всё отлично! Она не пострадала", — сказала девушка в беседе с телеканалом "360".

Пострадавшая добавила, что после публикации видео с инцидентом ей звонят и пишут многие неравнодушные люди, которые интересуются её состоянием. Она рассказала, что из-за случившегося у неё на теле появились синяки.