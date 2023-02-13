Жительница Казани, чуть не погибшая в лифте из-за поводка, рассказала о пережитом шоке
Жительница Казани, которая едва не погибла, повиснув на поводке в лифте, рассказала, что испытала шок и получила синяки. По её словам, в подвешенном состоянии она находилась более двух минут.
"У меня был просто шок. Сегодня случились срыв и истерика — я рыдала. С собакой всё отлично! Она не пострадала", — сказала девушка в беседе с телеканалом "360".
Пострадавшая добавила, что после публикации видео с инцидентом ей звонят и пишут многие неравнодушные люди, которые интересуются её состоянием. Она рассказала, что из-за случившегося у неё на теле появились синяки.
Ранее Лайф рассказывал о том, что жительница Казани зашла в кабину лифта и не заметила, что собака осталась снаружи. Поводок был закреплён на поясе девушки. Двери закрылись, лифт поехал вниз, а хозяйка собаки повисла на поводке. Питомец же успел самостоятельно вырваться.
Кадр из видео Telegram / RU_CHP