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13 февраля, 15:04

Невнимательная жительница Казани едва не убила себя и пса, засмотревшись в зеркало в лифте

Жительница Казани и её собака едва не погибли из-за зажатого лифтом поводка

Обычная поездка в лифте едва не закончилась трагедией для жительницы Казани и её собаки. Кадры с инцидентом завирусились в соцсетях.

Жительница Казани с собакой едва не погибла из-за зажатого лифтом поводка. Видео © Telegram / RU_CHP

На них видно, что девушка зашла в кабину и не обратила внимания на то, что питомец остался снаружи, а поводок для прогулок был закреплён на её поясе. Двери закрылись, и, когда лифт поехал вниз, хозяйка собаки повисла на поводке.

К счастью, животному удалось освободиться от ошейника самостоятельно, а девушка вовремя успела нажать на кнопку остановки. Её спасли прибежавшие на крик соседи. Не считая нескольких ударов дверью и испуга, хозяйка питомца не пострадала.

Камеры сняли жуткие кадры, как взбесившийся лифт едва не обезглавил парня в Краснодаре

Камеры сняли жуткие кадры, как взбесившийся лифт едва не обезглавил парня в Краснодаре

Ранее Лайф писал, что россиянин едва не сгорел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката. Мужчина тяжело пострадал: он получил термические повреждения 3-й степени и ожоги 60% поверхности тела.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / RU_CHP

Наталья Исакова
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