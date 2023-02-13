Невнимательная жительница Казани едва не убила себя и пса, засмотревшись в зеркало в лифте

Обычная поездка в лифте едва не закончилась трагедией для жительницы Казани и её собаки. Кадры с инцидентом завирусились в соцсетях.

Жительница Казани с собакой едва не погибла из-за зажатого лифтом поводка. Видео © Telegram / RU_CHP

На них видно, что девушка зашла в кабину и не обратила внимания на то, что питомец остался снаружи, а поводок для прогулок был закреплён на её поясе. Двери закрылись, и, когда лифт поехал вниз, хозяйка собаки повисла на поводке.

К счастью, животному удалось освободиться от ошейника самостоятельно, а девушка вовремя успела нажать на кнопку остановки. Её спасли прибежавшие на крик соседи. Не считая нескольких ударов дверью и испуга, хозяйка питомца не пострадала.