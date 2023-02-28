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28 февраля, 18:21

Чёрный дым и мощное пламя: Пожар охватил знаменитый ресторан в Краснодаре

В Краснодаре горит ресторан "Pro Вино"

<p>Пожав в ресторане "Pro Вино" Обложка © t.me / krd_tipich_ru</p>

Пожав в ресторане "Pro Вино" Обложка © t.me / krd_tipich_ru

В Краснодаре в популярном ресторане Pro Vino ("Pro Вино"), расположенного у Моста поцелуев, произошёл сильный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Пламя и чёрный дым видны почти со всех районов города.

Возгорание произошло в 20:25 в здании на улице Кубанская набережная, 37/3. В МЧС заявили, что через пять минут на место прибыли пожарные подразделения. Они установили, что горит кровля ресторана на площади 200 кв.м.

В 20:32 был объявлен повышенный ранг пожара, тушением занимается оперативная группа Главного управления МЧС по Краснодарскому краю и служба пожаротушения. Всего к ликвидации возгорания привлекли 91 пожарного и 28 единиц техники.

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Андрей Бражников
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