Чёрный дым и мощное пламя: Пожар охватил знаменитый ресторан в Краснодаре
В Краснодаре горит ресторан "Pro Вино"
Пожав в ресторане "Pro Вино" Обложка © t.me / krd_tipich_ru
В Краснодаре в популярном ресторане Pro Vino ("Pro Вино"), расположенного у Моста поцелуев, произошёл сильный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Пламя и чёрный дым видны почти со всех районов города.
Возгорание произошло в 20:25 в здании на улице Кубанская набережная, 37/3. В МЧС заявили, что через пять минут на место прибыли пожарные подразделения. Они установили, что горит кровля ресторана на площади 200 кв.м.
В 20:32 был объявлен повышенный ранг пожара, тушением занимается оперативная группа Главного управления МЧС по Краснодарскому краю и служба пожаротушения. Всего к ликвидации возгорания привлекли 91 пожарного и 28 единиц техники.
Ранее Лайф сообщал, что двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Тульской области. Трагедия случилась в посёлке Интернациональный, частный дом выгорел полостью.