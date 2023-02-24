СК возбудил уголовное дело после гибели ребёнка-инвалида при пожаре в Дагестане
Дом, где произошёл пожар. Фото © t.me / dagestan_sledcom05
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка с детским церебральным параличом в результате пожара в Дагестане. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Трагедия произошла вечером 23 февраля в доме по улице Гагарина в селе Новомонастырское. Пожар начался из-за перегрузки электрической сети и воспламенения розетки.
"До приезда сотрудников пожарной службы совместными усилиями соседей очаг возгорания был локализован, после чего в гостиной комнате указанного дома обнаружено обгоревшее тело 12-летнего ребёнка, страдающего с детства заболеванием детского церебрального паралича", — сообщили в СК, добавив, что, предварительно, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.
Ранее Лайф сообщал, что двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Тульской области. Трагедия случилась в посёлке Интернациональный, частный дом выгорел полостью.