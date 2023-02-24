Поджигатель общежития в Москве назвал себя козлом отпущения
Поджигатель общежития в Москве заявил, что непричастен к трагедии
Подозреваемый в поджоге общежития в Москве, где погибло семь человек, рассказал свою версию произошедшего. При этом в Пресненском суде Хомченко заявил журналистам Лайфа, что не понимает причины своего задержания.
"Я выбрался, потому что был пьяный, выскочил, потому что справа был выход на балкон. Пока я выбил дверь, вернулся за женой, а там уже всё полыхало. Когда уже выбежал в тапочках, то понял, что назад пути нет", — рассказал Хомченко.
В результате он из-за мороза пошёл в метро, а там уже решил поехать на бывшую работу. Его пропустили охранники погреться. Когда же из новостей в Интернете один из рабочих узнал о семи погибших, Хомченко принял решение сдаться полиции.
"Вам просто нужно найти козла отпущения! Ну жил я там, ну выпивал, ну и что — мне надо идти и сжечь их? Ну бред какой-то. Я вообще не могу понять, почему они меня взяли", — подчеркнул он.
Напомним, в ночь на 22 февраля произошёл пожар в отеле МКМ в центре Москвы на площади 300 квадратных метров. Погибло семь человек, ещё одиннадцать пострадало. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, причиной пожара стал поджог. Один из жильцов мог поджечь помещение из мести шумным соседям. Полиция задержала Хомченко уже на следующий день.
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