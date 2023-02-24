Поджигатель общежития в Москве назвал себя козлом отпущения

Подозреваемый в поджоге общежития в Москве, где погибло семь человек, рассказал свою версию произошедшего. При этом в Пресненском суде Хомченко заявил журналистам Лайфа, что не понимает причины своего задержания.

"Я выбрался, потому что был пьяный, выскочил, потому что справа был выход на балкон. Пока я выбил дверь, вернулся за женой, а там уже всё полыхало. Когда уже выбежал в тапочках, то понял, что назад пути нет", — рассказал Хомченко.

В результате он из-за мороза пошёл в метро, а там уже решил поехать на бывшую работу. Его пропустили охранники погреться. Когда же из новостей в Интернете один из рабочих узнал о семи погибших, Хомченко принял решение сдаться полиции.