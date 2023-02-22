Поджигатель общежития в Москве пошёл на работу после гибели соседей, там его и задержали

Полиция задержала бывшего белгородского фермера Юрия Хомченко, который подозревается в поджоге московского общежития, где погибло семь человек. Как узнал телеграм-канал SHOT , после трагедии он спокойно отправился на работу.

Вместе с задержанием вскрылись и новые детали трагедии. Выяснилось, что Хомченко поджёг дверь квартиры, где проживали его две родные сестры. У одной было четверо детей, у другой — пятеро. Мужчину якобы вывел из себя стук молотка, доносящейся из комнаты, — дети пытались собрать комод. После этого он совершил преступление, унёсшее жизни семи человек, в том числе и двух детей.