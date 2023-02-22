Поджигатель общежития в Москве пошёл на работу после гибели соседей, там его и задержали
Задержан поджигатель общежития в Москве, где погибло семь человек
Юрий Х. подозревается в поджоге общежития. Обложка © t.me / SHOT
Полиция задержала бывшего белгородского фермера Юрия Хомченко, который подозревается в поджоге московского общежития, где погибло семь человек. Как узнал телеграм-канал SHOT, после трагедии он спокойно отправился на работу.
Вместе с задержанием вскрылись и новые детали трагедии. Выяснилось, что Хомченко поджёг дверь квартиры, где проживали его две родные сестры. У одной было четверо детей, у другой — пятеро. Мужчину якобы вывел из себя стук молотка, доносящейся из комнаты, — дети пытались собрать комод. После этого он совершил преступление, унёсшее жизни семи человек, в том числе и двух детей.
Судьба сестёр и детей неизвестна. Их дедушка сообщил, что не может найти одну из дочерей и трёх внуков. Сейчас он едет на опознание.
Напомним, в ночь на среду произошёл пожар в отеле МКМ в центре Москвы на площади 300 квадратных метров. Погибло семь человек, ещё одиннадцать пострадало. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, причиной пожара стал поджог. Один из жильцов мог поджечь помещение из мести шумным соседям.