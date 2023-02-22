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22 февраля, 04:08

Число погибших при пожаре в здании с отелем в центре Москвы выросло до семи

Число погибших после пожара в здании с отелем "МКМ" на Международной улице в центре Москвы увеличилось до семи. Как стало известно Лайфу, в реанимации скончалась ещё одна женщина.

По уточнённым данным, в результате происшествия пострадало 11 человек, в том числе один ребёнок.

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Лайф напоминает, что пожар в здании с отелем "МКМ" начался вечером 21 февраля. Предварительно, один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже. Из здания было эвакуировано 200 человек. Окончательная площадь возгорания составила 300 квадратных метров. СК возбудил уголовное дело.

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Кадр видео МЧС РФ

Артур Лапсаков
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