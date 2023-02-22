Чемпион мира по грэпплингу первым бросился спасать людей из горящего отеля в Москве

Чемпион мира по грэпплингу Ахмед Чалаев одним из первых ещё до приезда спасателей бросился на пятый этаж горевшего здания на Международной улице в центре Москвы, чтобы помочь людям. Спортсмен в беседе с Лайфом рассказал, как всё происходило.

По его словам, он с друзьями случайно проходил мимо, когда вдруг услышал крики о помощи с балкона. Не раздумывая, парни бросились в подъезд и поднялись на горящий этаж. Там они увидели бабушку, которая уже находилась без сознания, и вместе им удалось вынести женщину из квартиры и спустить вниз.