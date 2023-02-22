Чемпион мира по грэпплингу первым бросился спасать людей из горящего отеля в Москве
Чемпион мира по грэпплингу Ахмед Чалаев одним из первых ещё до приезда спасателей бросился на пятый этаж горевшего здания на Международной улице в центре Москвы, чтобы помочь людям. Спортсмен в беседе с Лайфом рассказал, как всё происходило.
Чемпион мира по грэпплингу Ахмед Чалаев вместе с друзьями спасали людей из горящего здания в центре Москвы. Видео © LIFE
По его словам, он с друзьями случайно проходил мимо, когда вдруг услышал крики о помощи с балкона. Не раздумывая, парни бросились в подъезд и поднялись на горящий этаж. Там они увидели бабушку, которая уже находилась без сознания, и вместе им удалось вынести женщину из квартиры и спустить вниз.
Напомним, пожар в здании с отелем "МКМ" начался вечером 21 февраля. Предварительно, один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже. Из здания было эвакуировано 200 человек. Пожар уже удалось потушить. Окончательная площадь возгорания составила 300 квадратных метров. СК возбудил уголовное дело.
LIFE