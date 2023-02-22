Постоялец мог поджечь отель в Москве из мести шумным соседям

Подозреваемый в поджоге московского отеля Юрий Х. мог устроить пожар, в котором погибло семь человек, из-за шумных соседей. Об этом сообщает SHOT.

Предположительно, мужчина разругался с соседями, которые якобы слишком громко собирали мебель. После словесной перепалки мужчина решил их проучить и поджёг вещи в коридоре. Испугавшись масштабов пожара, он вместе со своей знакомой сбежал, боясь уголовного преследования.

Сейчас столичная прокуратура продолжает работу на месте трагедии и публикует видео последствий возгорания. Помещения гостиницы полностью выгорели: обугленные стены, сгоревшие и разрушившиеся межкомнатные перегородки, практически ничего не осталось от деревянной мебели.

Последствия пожара в отеле в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы