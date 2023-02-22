Постоялец мог поджечь отель в Москве из мести шумным соседям
Подозреваемый в поджоге московского отеля Юрий Х. мог устроить пожар, в котором погибло семь человек, из-за шумных соседей. Об этом сообщает SHOT.
Предположительно, мужчина разругался с соседями, которые якобы слишком громко собирали мебель. После словесной перепалки мужчина решил их проучить и поджёг вещи в коридоре. Испугавшись масштабов пожара, он вместе со своей знакомой сбежал, боясь уголовного преследования.
Сейчас столичная прокуратура продолжает работу на месте трагедии и публикует видео последствий возгорания. Помещения гостиницы полностью выгорели: обугленные стены, сгоревшие и разрушившиеся межкомнатные перегородки, практически ничего не осталось от деревянной мебели.
Последствия пожара в отеле в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"На контроле в прокуратуре находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При наличии оснований действиям виновных лиц будет дана дополнительная уголовно-правовая оценка", — отметили в ведомстве.
Напомним, накануне загорелось здание отеля "МКМ" в центре Москвы. Было эвакуировано 200 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Погибло семь человек, ещё одиннадцать пострадало. Возбуждено уголовное дело. Причиной пожара мог стать поджог. Предположительно, один из жильцов сжёг вещи в коридоре отеля, после чего пламя охватило здание. Вместе с ним была его знакомая. Женщину уже задержали, мужчину пока ищут.
t.me / SHOT