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22 февраля, 08:14

Опубликованы фото ДТП, в которое попал спешивший на пожар врио главы ГУ МЧС Москвы

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко находится в больнице после вчерашнего ДТП, в котором он получил черепно-мозговую травму и закрытый перелом бедренной кости правой ноги. Об этом сообщает Mash. Телеграм-канал также опубликовал фото с места аварии.

  • Фото с места ДТП, в которое попал врио главы ГУ МЧС по Москве Юрий Ткаченко. Фото © Mash
    Фото с места ДТП, в которое попал врио главы ГУ МЧС по Москве Юрий Ткаченко. Фото © Mash
  • Фото с места ДТП, в которое попал врио главы ГУ МЧС по Москве Юрий Ткаченко. Фото © Mash
    Фото с места ДТП, в которое попал врио главы ГУ МЧС по Москве Юрий Ткаченко. Фото © Mash
  • Фото с места ДТП, в которое попал врио главы ГУ МЧС по Москве Юрий Ткаченко. Фото © Mash
    Фото с места ДТП, в которое попал врио главы ГУ МЧС по Москве Юрий Ткаченко. Фото © Mash

Фото с места ДТП, в которое попал врио главы ГУ МЧС по Москве Юрий Ткаченко. Фото © Mash

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Ткаченко попал в ДТП по дороге на пожар, случившийся в отеле "МКМ" на Международной улице. Его служебный Volkswagen Transporter ехал по выделенной полосе для спецтранспорта на Варшавском шоссе, когда навстречу выехал Kia Picanto. Водитель Ткаченко пытался уйти от столкновения, но потерял управление, автомобиль влетел в фонарный столб.

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Обложка ©

Mash

Никита Никонов
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