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22 февраля, 06:58

Поджог мог стать причиной пожара в отеле в центре Москвы, где погибло семь человек

СК рассматривает поджог как одну из причин пожара в отеле в центре Москвы

Поджог мог стать причиной пожара в здании с отелем "МКМ" на Международной улице в Москве, в результате которого погибло семь человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"Следствием рассматриваются различные версии, в том числе и поджог", — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели людей в результате трагедии. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, а также допросили свидетелей и руководство отеля. Также изучается изъятая служебная документация.

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Напомним, вчера вечером загорелось здание отеля "МКМ" в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за того, что один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже. В итоге было эвакуировано 200 человек. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без жертв: погибли семь человек, ещё 11 пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Кадр видео МЧС РФ

Николь Вербер
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