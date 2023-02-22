Поджог мог стать причиной пожара в отеле в центре Москвы, где погибло семь человек

Поджог мог стать причиной пожара в здании с отелем "МКМ" на Международной улице в Москве, в результате которого погибло семь человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"Следствием рассматриваются различные версии, в том числе и поджог", — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели людей в результате трагедии. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, а также допросили свидетелей и руководство отеля. Также изучается изъятая служебная документация.