Поджог мог стать причиной пожара в отеле в центре Москвы, где погибло семь человек
СК рассматривает поджог как одну из причин пожара в отеле в центре Москвы
Поджог мог стать причиной пожара в здании с отелем "МКМ" на Международной улице в Москве, в результате которого погибло семь человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
"Следствием рассматриваются различные версии, в том числе и поджог", — уточнили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели людей в результате трагедии. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, а также допросили свидетелей и руководство отеля. Также изучается изъятая служебная документация.
Напомним, вчера вечером загорелось здание отеля "МКМ" в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за того, что один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже. В итоге было эвакуировано 200 человек. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без жертв: погибли семь человек, ещё 11 пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Кадр видео МЧС РФ