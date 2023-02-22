Лайф выяснил личности подозреваемых в поджоге отеля в Москве, где погибло семь человек

Установлены личности подозреваемых, которые могут быть причастны к поджогу отеля в центре Москвы, где минувшей ночью погибло семь человек. Как узнал телеграм-канал SHOT, это бывший белгородский фермер Юрий Х. Именно он мог поджечь вещи в коридоре, после чего пламя распространилось на всё здание. Выяснилось, что в тот момент он был не один.