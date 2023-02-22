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22 февраля, 08:10

Лайф выяснил личности подозреваемых в поджоге отеля в Москве, где погибло семь человек

Экс-фермера из Белгорода и его знакомую подозревают в поджоге отеля в Москве, где погибло семь человек

<p>Юрий Х. разыскивается по подозрению в поджоге общежития. Его знакомая Татьяна К. задержана. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/48609" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Юрий Х. разыскивается по подозрению в поджоге общежития. Его знакомая Татьяна К. задержана. Обложка © t.me / SHOT

Установлены личности подозреваемых, которые могут быть причастны к поджогу отеля в центре Москвы, где минувшей ночью погибло семь человек. Как узнал телеграм-канал SHOT, это бывший белгородский фермер Юрий Х. Именно он мог поджечь вещи в коридоре, после чего пламя распространилось на всё здание. Выяснилось, что в тот момент он был не один.

По данным SHOT, именно Юрий решил спалить собственные вещи в коридоре отеля, забитого людьми. Компанию ему составила знакомая — 59-летняя Татьяна К. Устроив пожар, парочка сбежала с места преступления.

Известно, что женщину задержали, когда она пыталась покинуть Москву, её товарища ищут.

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Напомним, вечером 21 февраля в здании отеля "МКМ" начался пожар. По предварительным данным, один из постояльцев специально поджёг вещи в коридоре на пятом этаже. Было эвакуировано 200 человек. Окончательная площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате происшествия пострадало одиннадцать человек, в том числе один ребёнок. Погибло семь человек, включая двоих детей. СК рассматривает поджог как одну из причин пожара.

Оксана Попова
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