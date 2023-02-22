Лайф выяснил личности подозреваемых в поджоге отеля в Москве, где погибло семь человек
Экс-фермера из Белгорода и его знакомую подозревают в поджоге отеля в Москве, где погибло семь человек
Юрий Х. разыскивается по подозрению в поджоге общежития. Его знакомая Татьяна К. задержана. Обложка © t.me / SHOT
Установлены личности подозреваемых, которые могут быть причастны к поджогу отеля в центре Москвы, где минувшей ночью погибло семь человек. Как узнал телеграм-канал SHOT, это бывший белгородский фермер Юрий Х. Именно он мог поджечь вещи в коридоре, после чего пламя распространилось на всё здание. Выяснилось, что в тот момент он был не один.
По данным SHOT, именно Юрий решил спалить собственные вещи в коридоре отеля, забитого людьми. Компанию ему составила знакомая — 59-летняя Татьяна К. Устроив пожар, парочка сбежала с места преступления.
Известно, что женщину задержали, когда она пыталась покинуть Москву, её товарища ищут.
Напомним, вечером 21 февраля в здании отеля "МКМ" начался пожар. По предварительным данным, один из постояльцев специально поджёг вещи в коридоре на пятом этаже. Было эвакуировано 200 человек. Окончательная площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате происшествия пострадало одиннадцать человек, в том числе один ребёнок. Погибло семь человек, включая двоих детей. СК рассматривает поджог как одну из причин пожара.