Поджигателя общежития в Москве ищут за убийство семерых соседей после смертоносного пожара

Следственный комитет расследует два уголовных дела после пожара в гостинице МКМ (общежития) на улице Международной в центре Москвы. Речь идёт о статьях "Убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом".





"Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ", — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК Москвы.