Поджигателя общежития в Москве ищут за убийство семерых соседей после смертоносного пожара
СК расследует дела об убийстве и уничтожении имущества после пожара в отеле в Москве
Работа сотрудников СК на месте пожара в отеле МКМ. Обложка © Telegram / Столичный СК
Следственный комитет расследует два уголовных дела после пожара в гостинице МКМ (общежития) на улице Международной в центре Москвы. Речь идёт о статьях "Убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом".
"Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ", — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК Москвы.
По данным следствия, злоумышленник из личного неприязненного отношения к жильцам данного общежития совершил поджог помещения пятого этажа, который и привёл к гибели людей.
Напомним, сегодня ночью произошёл пожар в отеле МКМ в центре Москвы на площади 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 200 человек. Погибло семь человек, ещё 11 пострадало. Возбуждено уголовное дело, причиной трагедии стал поджог. Предположительно, один из постояльцев сжёг вещи в коридоре, после чего пламя распространилось по зданию. Вместе с ним была его знакомая, её уже задержали. Виновника ищут.