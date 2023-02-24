Подозреваемый в поджоге общежития в Москве не стал признавать вину
Приезжий из Белгородской области Юрий Хомченко, который подозревается в поджоге московского общежития, где погибло семь человек, не стал признавать вину. Об этом он заявил в ходе заседания в зале Пресненского суда Москвы. Туда поступило ходатайство следствия об аресте обвиняемого.
Хомченко в суде. Видео © LIFE
"[Вину] не признаю. Я вообще в соседней комнате находился", — сказал он судье.
Как известно Лайфу, 63-летнему Юрию Хомченко вменяется ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Он поджёг строительный мусор возле квартиры в общежитии, где находилась семья, а потом скрылся. Свидетели указали, что перед происшествием был конфликт с жертвами.
Причём Хомченко был неоднократно судим, в том числе за вымогательство. Также известно, что он пытался сбежать из колонии, в которой отбывал срок. Белгородский фермер является вдовцом, несовершеннолетних детей у него нет. Постоянного места работы он тоже не имеет.
Напомним, в ночь на среду произошёл пожар в отеле МКМ в центре Москвы на площади 300 квадратных метров. Погибло семь человек, ещё одиннадцать пострадало. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, причиной пожара стал поджог. Один из жильцов мог поджечь помещение из мести шумным соседям.
LIFE