Подозреваемый в поджоге общежития в Москве не стал признавать вину

Приезжий из Белгородской области Юрий Хомченко, который подозревается в поджоге московского общежития, где погибло семь человек, не стал признавать вину. Об этом он заявил в ходе заседания в зале Пресненского суда Москвы. Туда поступило ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

Хомченко в суде. Видео © LIFE

"[Вину] не признаю. Я вообще в соседней комнате находился", — сказал он судье.

Как известно Лайфу, 63-летнему Юрию Хомченко вменяется ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Он поджёг строительный мусор возле квартиры в общежитии, где находилась семья, а потом скрылся. Свидетели указали, что перед происшествием был конфликт с жертвами.