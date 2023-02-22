СМИ узнали о невыполненных требованиях жилинспекции к отелю, где погибло 7 человек

Жилищная инспекция Москвы неоднократно требовала ремонта фасадов здания гостиницы МКМ, где накануне произошёл смертельный пожар. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник.

16-этажное здание условно делится на две части. На первых четырёх этажах находится двухзвёздочная гостиница, а выше — общежитие коридорного типа. По данным СМИ, гостиница содержалась в ненадлежащем виде и столичная жилинспекция указывала на необходимость ремонта фасадов и закраски граффити, однако собственник все требования игнорировал.