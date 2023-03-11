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11 марта, 03:59

Открытое горение в цехе с пластиком в Подмосковье ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству пластика в подмосковном посёлке Колюбакино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В 06:03 мск объявлена ликвидация открытого горения", — сказано в записи.

Работа сотрудников МЧС на месте пожара в цеху по производству пластика в Подмосковье. Видео © LIFE

Пожар на коксогазовом заводе в подмосковном Видном потушили

Пожар на коксогазовом заводе в подмосковном Видном потушили

Лайф напоминает, что о пожаре в цеху по производству пластика Рузском городском округе стало известно ночью 11 марта. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Также произошло обрушение кровли.

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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков
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