Открытое горение в цехе с пластиком в Подмосковье ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству пластика в подмосковном посёлке Колюбакино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
"В 06:03 мск объявлена ликвидация открытого горения", — сказано в записи.
Работа сотрудников МЧС на месте пожара в цеху по производству пластика в Подмосковье. Видео © LIFE
Лайф напоминает, что о пожаре в цеху по производству пластика Рузском городском округе стало известно ночью 11 марта. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Также произошло обрушение кровли.
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Кадр видео LIFE