Пожар на коксогазовом заводе в подмосковном Видном потушили
Возгорание на Московском коксогазовом заводе в подмосковном Видном ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"00:02 — ликвидация открытого горения", — сказано в телеграм-канале ведомства.
В компании "Мечел", куда входит предприятие, заявили ТАСС, что пожар случился на разделительной колонне в отделении улавливания, пострадавших и угрозы окружающей среде нет. Для расследования причин произошедшего будет создана комиссия.
Напомним, о возгорании после произошедшего в цеху завода взрыва стало известно вечером 5 марта. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
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Кадр из видео МЧС РФ