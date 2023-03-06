Пожар на коксогазовом заводе в подмосковном Видном потушили

Возгорание на Московском коксогазовом заводе в подмосковном Видном ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В компании "Мечел", куда входит предприятие, заявили ТАСС, что пожар случился на разделительной колонне в отделении улавливания, пострадавших и угрозы окружающей среде нет. Для расследования причин произошедшего будет создана комиссия.