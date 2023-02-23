В Красноярске спустя сутки ликвидировали крупный пожар на складе

Пожар на складе в Красноярске потушен, его площадь составила 13,2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в телеграм-канале.

"Сегодня в 13:32 (09:32 мск. — Прим. Лайфа) [в] Красноярске пожар ликвидирован на площади 13 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.