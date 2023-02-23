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23 февраля, 07:50

В Красноярске спустя сутки ликвидировали крупный пожар на складе

Пожар на складе в Красноярске потушен на площади 13,2 тысячи квадратов

<p>Пожарная машина возле загоревшегося склада в Красноярске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchskrsk/1746" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Красноярскому краю</a></p>

Пожарная машина возле загоревшегося склада в Красноярске. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Пожар на складе в Красноярске потушен, его площадь составила 13,2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в телеграм-канале.

"Сегодня в 13:32 (09:32 мск. — Прим. Лайфа) [в] Красноярске пожар ликвидирован на площади 13 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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Накануне утром стало известно о пожаре на складе в Красноярске. Изначально огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров, но потом площадь увеличилась до 12,5 тысячи квадратов.

Светлана Оперук
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