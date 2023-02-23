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22 февраля, 23:54

В американском центре по производству компонентов для ядерного оружия случился пожар

В американском Центре национальной безопасности Y-12, который занимается производством компонентов для ядерного оружия, произошёл пожар. Объект расположен в штате Теннесси.

Как сообщается на официальной странице центра в "Твиттере", возгорание произошло примерно в 09:15 по местному времени (18:15 мск) в вытяжке одного из корпусов.

"Сообщения о травмах или загрязнениях не поступали. Комендантский час на месте был снят", — указано в заявлении.

Взрыв привёл к мощному пожару на заводе во Флориде, есть погибшие

Взрыв привёл к мощному пожару на заводе во Флориде, есть погибшие

По данным местных СМИ, порядка 200 сотрудников было эвакуировано. Пожар уже удалось потушить.

Ранее Лайф писал, что ещё одно возгорание случилось на металлургическом заводе в штате Огайо. В результате ЧП, которое произошло в ночь на 21 февраля, было госпитализировано не менее 13 человек.

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Иван Косицын
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