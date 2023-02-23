В американском центре по производству компонентов для ядерного оружия случился пожар

В американском Центре национальной безопасности Y-12, который занимается производством компонентов для ядерного оружия, произошёл пожар. Объект расположен в штате Теннесси.

Как сообщается на официальной странице центра в "Твиттере", возгорание произошло примерно в 09:15 по местному времени (18:15 мск) в вытяжке одного из корпусов.

"Сообщения о травмах или загрязнениях не поступали. Комендантский час на месте был снят", — указано в заявлении.