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20 февраля, 23:52

В Огайо 13 человек госпитализировали после пожара на металлургическом заводе

В американском штате Огайо после возгорания на металлургическом заводе госпитализировано не менее 13 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пожарных.

Пожар на металлургическом заводе в Огайо. Видео © Twitter / LockharTVMedia / Caitlin McCarthy

По крайней мере один человек находится в критическом состоянии, несколько человек получили ожоги. Ещё одному человеку была оказана помощь на месте происшествия. Все сотрудники предприятия были найдены. О причинах случившегося пока не известно.

В Пензенской области загорелся производственный цех мебельной фабрики

В Пензенской области загорелся производственный цех мебельной фабрики

Ранее Лайф писал, что в Иркутской области произошёл пожар в теплицах с майнинговым оборудованием. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

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Кадр видео Twitter / Caitlin McCarthy

Юлия Коновалова
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