В Огайо 13 человек госпитализировали после пожара на металлургическом заводе

В американском штате Огайо после возгорания на металлургическом заводе госпитализировано не менее 13 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пожарных.

Пожар на металлургическом заводе в Огайо. Видео © Twitter / LockharTVMedia / Caitlin McCarthy

По крайней мере один человек находится в критическом состоянии, несколько человек получили ожоги. Ещё одному человеку была оказана помощь на месте происшествия. Все сотрудники предприятия были найдены. О причинах случившегося пока не известно.