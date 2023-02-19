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19 февраля, 14:11

В Пензенской области загорелся производственный цех мебельной фабрики

В городе Кузнецке Пензенской области загорелся производственный цех мебельной фабрики. О происшествии заявила пресс-служба МЧС РФ. По данным Лайфа, крупный пожар начался в 14:10. В распоряжении нашей редакции оказались видео с места.

Пожарные тушат возгорание в производственном цехе мебельной фабрики в Пензенской области. Видео © LIFE

"Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. В 15:06 пожар локализован. Пострадавших и погибших нет", — сказано в сообщении МЧС в телеграм-канале.

Пожарные тушат возгорание в производственном цехе мебельной фабрики в Пензенской области. Фото © Telegram / МЧС России

Пожарные тушат возгорание в производственном цехе мебельной фабрики в Пензенской области. Фото © Telegram / МЧС России

В тушении было задействовано 28 пожарных и 11 единиц техники. В 16:20 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Тульской области

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Тульской области

Ранее Лайф писал, что в Иркутской области произошёл пожар в теплицах с майнинговым оборудованием. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
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