В Пензенской области загорелся производственный цех мебельной фабрики

В городе Кузнецке Пензенской области загорелся производственный цех мебельной фабрики. О происшествии заявила пресс-служба МЧС РФ. По данным Лайфа, крупный пожар начался в 14:10. В распоряжении нашей редакции оказались видео с места.

Пожарные тушат возгорание в производственном цехе мебельной фабрики в Пензенской области. Видео © LIFE

"Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. В 15:06 пожар локализован. Пострадавших и погибших нет", — сказано в сообщении МЧС в телеграм-канале.

Пожарные тушат возгорание в производственном цехе мебельной фабрики в Пензенской области. Фото © Telegram / МЧС России

В тушении было задействовано 28 пожарных и 11 единиц техники. В 16:20 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.