Взрыв привёл к мощному пожару на заводе во Флориде, есть погибшие

На заводе по производству алюминиевых цистерн Medley во Флориде произошёл мощный взрыв, в результате которого на территории предприятия начался пожар. Местные СМИ сообщают о двух погибших, минимум три человека пострадали.

Во Флориде горит завод по производству алюминиевых цистерн. Видео © Twitter / @VanessaOrtizz

По данным CBS Miami, экстренные службы получили сообщение о ЧП в 8:40 утра (16:40 мск), рядом с заводом горели цистерна и несколько автомобилей. Пожарные определили место происшествия по огромному столбу чёрного дыма. Причиной взрыва власти называют "большое количество опасных и легковоспламеняющихся веществ на предприятии"