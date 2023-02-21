Взрыв привёл к мощному пожару на заводе во Флориде, есть погибшие
Два человека погибли при мощном взрыве на заводе по производству цистерн во Флориде
На заводе по производству алюминиевых цистерн Medley во Флориде произошёл мощный взрыв, в результате которого на территории предприятия начался пожар. Местные СМИ сообщают о двух погибших, минимум три человека пострадали.
Во Флориде горит завод по производству алюминиевых цистерн. Видео © Twitter / @VanessaOrtizz
По данным CBS Miami, экстренные службы получили сообщение о ЧП в 8:40 утра (16:40 мск), рядом с заводом горели цистерна и несколько автомобилей. Пожарные определили место происшествия по огромному столбу чёрного дыма. Причиной взрыва власти называют "большое количество опасных и легковоспламеняющихся веществ на предприятии"
На тушение пожара ушло почти полтора часа. Возгорание ликвидировали к 10:00 (18:00 мск). В полиции Майами-Дейд начали расследование инцидента.
А в ночь на 21 февраля ещё одно возгорание случилось на металлургическом заводе в штате Огайо. В результате ЧП было госпитализировано не менее 13 человек.
Twitter / @Nicktrose