В США произошла третья за месяц катастрофа "в стиле Чернобыля"

В американском штате Флорида загорелся склад с пластиком, более 80 пожарных борется с пламенем на протяжении нескольких часов. Это уже третья за месяц крупная химическая катастрофа "в стиле Чернобыля". Местные СМИ сообщают, что недалеко от склада находятся бочки с пропаном.

Во Флориде горит склад с пластиком. Видео © Twitter / @alaskafrau

Горящий склад находится в городе Киссимми. Площадь пожара на данный момент достигла 21 тысячи квадратных метров, клубы едкого чёрного дыма поднимаются в небо. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома. Дело в том, что при горении пластика в воздух выделяются монооксид и диоксид углерода, а также хлороводород. На данный момент информации о пострадавших нет.