В США произошла третья за месяц катастрофа "в стиле Чернобыля"
Во Флориде несколько часов пытаются потушить горящий склад с пластиком
В американском штате Флорида загорелся склад с пластиком, более 80 пожарных борется с пламенем на протяжении нескольких часов. Это уже третья за месяц крупная химическая катастрофа "в стиле Чернобыля". Местные СМИ сообщают, что недалеко от склада находятся бочки с пропаном.
Во Флориде горит склад с пластиком. Видео © Twitter / @alaskafrau
Горящий склад находится в городе Киссимми. Площадь пожара на данный момент достигла 21 тысячи квадратных метров, клубы едкого чёрного дыма поднимаются в небо. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома. Дело в том, что при горении пластика в воздух выделяются монооксид и диоксид углерода, а также хлороводород. На данный момент информации о пострадавших нет.
Лайф напоминает, 3 февраля в США с рельсов сошли десятки вагонов, в которых находились токсичные химические вещества. ЧП произошло в штате Огайо. В 14 вагонах перевозили винилхлорид, используемый для производства изделий из ПВХ, пластика и винила. После крушения содержимое цистерн сожгли, что обернулось большими проблемами для местных жителей. А на днях в Аризоне перевернулся грузовик с азотной кислотой.
Twitter / @alaskafrau