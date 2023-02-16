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16 февраля, 16:40

В США произошла третья за месяц катастрофа "в стиле Чернобыля"

Во Флориде несколько часов пытаются потушить горящий склад с пластиком

В американском штате Флорида загорелся склад с пластиком, более 80 пожарных борется с пламенем на протяжении нескольких часов. Это уже третья за месяц крупная химическая катастрофа "в стиле Чернобыля". Местные СМИ сообщают, что недалеко от склада находятся бочки с пропаном.

Во Флориде горит склад с пластиком. Видео © Twitter / @alaskafrau

Горящий склад находится в городе Киссимми. Площадь пожара на данный момент достигла 21 тысячи квадратных метров, клубы едкого чёрного дыма поднимаются в небо. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома. Дело в том, что при горении пластика в воздух выделяются монооксид и диоксид углерода, а также хлороводород. На данный момент информации о пострадавших нет.

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Лайф напоминает, 3 февраля в США с рельсов сошли десятки вагонов, в которых находились токсичные химические вещества. ЧП произошло в штате Огайо. В 14 вагонах перевозили винилхлорид, используемый для производства изделий из ПВХ, пластика и винила. После крушения содержимое цистерн сожгли, что обернулось большими проблемами для местных жителей. А на днях в Аризоне перевернулся грузовик с азотной кислотой.

Обложка ©

Twitter / @alaskafrau

Ирина Фальке
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