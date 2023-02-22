Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 12,5 тысячи квадратов

До 12,5 тысячи квадратных метров увеличилась площадь пожара в складском помещении на улице Свердловской в Красноярске. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Тушение пожара на складе в Красноярске. Видео © Telegram/ ГУ МЧС России по Красноярскому краю

"Площадь пожара увеличилась до 12 500 квадратных метров. Угрозы соседним строениям нет", — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия продолжают трудиться сотрудники МЧС. Над ликвидацией пожара работают 123 человека и 43 единицы техники.