Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 12,5 тысячи квадратов
До 12,5 тысячи квадратных метров увеличилась площадь пожара в складском помещении на улице Свердловской в Красноярске. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Тушение пожара на складе в Красноярске. Видео © Telegram/ ГУ МЧС России по Красноярскому краю
"Площадь пожара увеличилась до 12 500 квадратных метров. Угрозы соседним строениям нет", — говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия продолжают трудиться сотрудники МЧС. Над ликвидацией пожара работают 123 человека и 43 единицы техники.
Как писал Лайф, огонь охватил здание склада, расположенное на улице Свердловской в Красноярске. Сообщалось, пожар произошёл на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По словам очевидцев, дым от возгорания "накрыл полгорода".
Telegram/ ГУ МЧС России по Красноярскому краю