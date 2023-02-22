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22 февраля, 10:51

Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 12,5 тысячи квадратов

До 12,5 тысячи квадратных метров увеличилась площадь пожара в складском помещении на улице Свердловской в Красноярске. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Тушение пожара на складе в Красноярске. Видео © Telegram/ ГУ МЧС России по Красноярскому краю

"Площадь пожара увеличилась до 12 500 квадратных метров. Угрозы соседним строениям нет", — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия продолжают трудиться сотрудники МЧС. Над ликвидацией пожара работают 123 человека и 43 единицы техники.

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Как писал Лайф, огонь охватил здание склада, расположенное на улице Свердловской в Красноярске. Сообщалось, пожар произошёл на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По словам очевидцев, дым от возгорания "накрыл полгорода".

Обложка ©

Telegram/ ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Николь Вербер
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