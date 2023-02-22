В Красноярске горит склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров

Огромный пожар охватил складское помещение на улице Свердловской в Красноярске. Как сообщили в краевом управлении МЧС, огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров.

Площадь пожара на складе в Красноярске составила 2,5 тысячи квадратных метров. Видео © t.me / "НОВОСТИ | ЧП Красноярск"

"По предварительным данным, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. На месте проводится наращивание сил и средств. Тушение продолжается", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал. Из горящего помещения эвакуировали десять человек. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что огромный чёрный дым поднимается над зданием. По словам очевидцев, дым "накрыл полгорода".