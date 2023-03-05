Пожар начался на коксогазовом заводе в Видном после взрыва в цеху

На коксогазовом заводе в Видном начался пожар после взрыва в цеху. Об этом сообщили в областном главке МЧС.

По данным ведомства, горит насосная колонна с бензолом по адресу Белокаменное шоссе, дом 13. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.

Пожар на коксогазовом заводе в Видном. Видео © t.me / Новости Москвы