Пожар начался на коксогазовом заводе в Видном после взрыва в цеху
На коксогазовом заводе в Видном начался пожар после взрыва в цеху. Об этом сообщили в областном главке МЧС.
По данным ведомства, горит насосная колонна с бензолом по адресу Белокаменное шоссе, дом 13. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.
Пожар на коксогазовом заводе в Видном. Видео © t.me / Новости Москвы
Ранее Лайф рассказывал о крупном пожаре на складе в Красноярске. Потушить возгорание удалось лишь через сутки, его площадь составила 13,2 тысячи квадратов.
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Кадр видео t.me / Новости Москвы