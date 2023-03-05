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5 марта, 20:27

Пожар начался на коксогазовом заводе в Видном после взрыва в цеху

На коксогазовом заводе в Видном начался пожар после взрыва в цеху. Об этом сообщили в областном главке МЧС.

По данным ведомства, горит насосная колонна с бензолом по адресу Белокаменное шоссе, дом 13. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.

Пожар на коксогазовом заводе в Видном. Видео © t.me / Новости Москвы

Один человек погиб в результате пожара в торгово-офисном здании в Петербурге

Один человек погиб в результате пожара в торгово-офисном здании в Петербурге

Ранее Лайф рассказывал о крупном пожаре на складе в Красноярске. Потушить возгорание удалось лишь через сутки, его площадь составила 13,2 тысячи квадратов.

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Кадр видео t.me / Новости Москвы

Артур Лапсаков
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