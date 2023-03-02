Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 17:19

Один человек погиб в результате пожара в торгово-офисном здании в Петербурге

Один человек погиб при пожаре в одном из торгово-офисных зданий на улице Промышленной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Пожар в офисном здании на улице Промышленной в Петербурге. Видео © Telegram / МЧС Санкт-Петербург

Как рассказали в ведомстве, возгорание произошло на третьем этаже в офисах. Сообщение о ЧП в экстренные службы поступило в 18:05 по московскому времени. Сейчас спасатели продолжают тушить огонь, площадь которого распространилась минимум на 300 квадратных метров. В частности, задействованы 40 человек личного состава МЧС и десять единиц техники. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.

"На месте пожара обнаружен один погибший", — указано в сообщении.

Чёрный дым и мощное пламя: Пожар охватил знаменитый ресторан в Краснодаре

Чёрный дым и мощное пламя: Пожар охватил знаменитый ресторан в Краснодаре

Ранее Лайф сообщал, что двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Тульской области. Трагедия случилась в посёлке Интернациональный, частный дом выгорел полостью.

Обложка ©

Telegram / МЧС Санкт-Петербург

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров