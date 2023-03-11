В Подмосковье горит цех по производству пластика, кровля здания обрушилась

Цех по производству пластика горит в Московской области, к настоящему моменту произошло обрушение кровли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Пожар в подмосковном цехе по производству пластика. Видео © VK / Елена Володина

Всё происходит в Рузском городском округе в посёлке Колюбакино. Предварительная площадь возгорания — пять тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.