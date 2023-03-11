В Подмосковье горит цех по производству пластика, кровля здания обрушилась
Цех по производству пластика горит в Московской области, к настоящему моменту произошло обрушение кровли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Пожар в подмосковном цехе по производству пластика. Видео © VK / Елена Володина
Всё происходит в Рузском городском округе в посёлке Колюбакино. Предварительная площадь возгорания — пять тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
К тушению пожара привлекается 55 человек и 17 единиц техники.
А ранее пожар начался в здании ГУ МВД на Петровке, 38. Лайф также публиковал видео обстановки у ведомства. Всего огонь охватил 15 квадратных метров, его удалось потушить.
Кадр видео VK / Елена Володина