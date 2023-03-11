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10 марта, 23:34

В Подмосковье горит цех по производству пластика, кровля здания обрушилась

Цех по производству пластика горит в Московской области, к настоящему моменту произошло обрушение кровли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Пожар в подмосковном цехе по производству пластика. Видео © VK / Елена Володина

Всё происходит в Рузском городском округе в посёлке Колюбакино. Предварительная площадь возгорания — пять тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

К тушению пожара привлекается 55 человек и 17 единиц техники.

Пожар на коксогазовом заводе в подмосковном Видном потушили

Пожар на коксогазовом заводе в подмосковном Видном потушили

А ранее пожар начался в здании ГУ МВД на Петровке, 38. Лайф также публиковал видео обстановки у ведомства. Всего огонь охватил 15 квадратных метров, его удалось потушить.

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Кадр видео VK / Елена Володина

Артур Лапсаков
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