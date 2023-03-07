Лайф публикует видео обстановки у столичного главка МВД, где вспыхнул пожар

В распоряжении Лайфа оказались кадры обстановки около здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, где произошло возгорание. Сейчас там находится несколько пожарных машин, полиция и скорая.

Обстановка около здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, где произошёл пожар. Видео © LIFE

По нашим данным, очаг возгорания обнаружен на втором этаже здания — всего огонь охватил 15 квадратных метров. В настоящее время пожар уже полностью потушен. Информации о пострадавших нет.

Обстановка около здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, где произошёл пожар. Видео © LIFE