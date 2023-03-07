Лайф публикует видео обстановки у столичного главка МВД, где вспыхнул пожар
Пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 полностью потушен
В распоряжении Лайфа оказались кадры обстановки около здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, где произошло возгорание. Сейчас там находится несколько пожарных машин, полиция и скорая.
Обстановка около здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, где произошёл пожар. Видео © LIFE
По нашим данным, очаг возгорания обнаружен на втором этаже здания — всего огонь охватил 15 квадратных метров. В настоящее время пожар уже полностью потушен. Информации о пострадавших нет.
Обстановка около здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, где произошёл пожар. Видео © LIFE
Как ранее сообщал Лайф, вечером 7 марта в Москве произошёл пожар в Главном управлении МВД РФ на Петровке, 38. По предварительным данным, в здании загорелись строительные материалы, которые лежали в одном из кабинетов. До прибытия пожарных эвакуировались пять человек.
Кадр из видео LIFE