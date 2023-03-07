Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 16:39

Лайф публикует видео обстановки у столичного главка МВД, где вспыхнул пожар

Пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 полностью потушен

В распоряжении Лайфа оказались кадры обстановки около здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, где произошло возгорание. Сейчас там находится несколько пожарных машин, полиция и скорая.

Обстановка около здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, где произошёл пожар. Видео © LIFE

По нашим данным, очаг возгорания обнаружен на втором этаже здания — всего огонь охватил 15 квадратных метров. В настоящее время пожар уже полностью потушен. Информации о пострадавших нет.

Обстановка около здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, где произошёл пожар. Видео © LIFE

Поджигатель общежития в Москве назвал себя козлом отпущения

Поджигатель общежития в Москве назвал себя козлом отпущения

Как ранее сообщал Лайф, вечером 7 марта в Москве произошёл пожар в Главном управлении МВД РФ на Петровке, 38. По предварительным данным, в здании загорелись строительные материалы, которые лежали в одном из кабинетов. До прибытия пожарных эвакуировались пять человек.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров