Пожар произошёл в здании ГУ МВД на Петровке, 38

Телеграмм-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает о пожаре в главном управлении МВД России по Москве. По предварительным данным, на 3-м этаже здания на Петровке, 38 горят стройматериалы. Подробности выясняются.

Знаменитое здание на Петровке,38 — это архитектурный памятник в стиле классицизм, возведённый по проекту Осипа Бове в 1800 году, а спустя почти 30 лет перестроенный по планам архитектора Фёдора Шестакова. В 1950-е годы дом был реконструирован под руководством архитектора Бориса Мезенцева в духе сталинского ампира. Здание использовалось для различных нужд, а после Октябрьской социалистической революции в нём расположилось ГУВД Москвы.