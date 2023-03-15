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14 марта, 23:32

В Канске пожар охватил объект культурного наследия

В Красноярском крае загорелось здание в городе Канске, которое является объектом культурно-исторического значения. Площадь пожара там достигла 900 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

В Канске горит бывший дом пионеров. Видео © МЧС России

"900 кв. м охватил пожар в бывшем доме пионеров в г. Канске Красноярского края. К тушению привлечено 25 человек и 8 единиц техники", — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что это здание — объект культурно-исторического наследия регионального значения. Оно не используется около 20 лет. Построено же было в начале прошлого века.

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Ранее Лайф сообщал, что в Иркутске соседи спасли шесть человек из пожара. Взрослые и четверо детей находились в доме на территории садоводства "Зелёная горка".

Обложка ©

МЧС России

Андрей Григорьев
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