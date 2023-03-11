Соседи не стали ждать МЧС и спасли четырёх детей из объятого адским пламенем дома в Иркутске

Жители Иркутска спасли из пылающего дома шесть человек, среди которых оказалось четверо детей. Пожар на веранде здания в садоводстве "Зелёная горка" заметили проходившие мимо соседи и сразу вызвали экстренные службы, но дожидаться их приезда не стали и принялись за спасение находившихся внутри людей.

Горящий дом, из которого усилиями неравнодушных иркутян было спасено шесть человек. Фото © Telegram / МЧС России

"Увидев огонь, мы постучали в окна, внутри были дети. Подросток открыл окно и подавал нам раздетых детей. Мы сразу уносили их в сторожевую будку соседнего гаражного кооператива", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Горящий дом, из которого усилиями неравнодушных иркутян были спасены шесть человек. Видео © Telegram / МЧС России

К прибытию МЧС из здания было спасено все четверо детей и двое взрослых. Огонь быстро распространился на соседний дом, спасатели быстро потушили пламя на площади в 128 квадратных метров. В Главном управлении МЧС России по региону решили наградить героев за спасение соседей.