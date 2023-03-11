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11 марта, 17:20

Соседи не стали ждать МЧС и спасли четырёх детей из объятого адским пламенем дома в Иркутске

В Иркутске соседи спасли из горящего дома четырёх детей и двух взрослых

<p>Горящий дом, из которого усилиями неравнодушных иркутян было спасено шесть человек. Обложка © <a href="https://t.me/mchs_official/7786?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / МЧС России</p>

Горящий дом, из которого усилиями неравнодушных иркутян было спасено шесть человек. Обложка © Telegram / МЧС России

Жители Иркутска спасли из пылающего дома шесть человек, среди которых оказалось четверо детей. Пожар на веранде здания в садоводстве "Зелёная горка" заметили проходившие мимо соседи и сразу вызвали экстренные службы, но дожидаться их приезда не стали и принялись за спасение находившихся внутри людей.

Горящий дом, из которого усилиями неравнодушных иркутян было спасено шесть человек. Фото © Telegram / МЧС России

Горящий дом, из которого усилиями неравнодушных иркутян было спасено шесть человек. Фото © Telegram / МЧС России

"Увидев огонь, мы постучали в окна, внутри были дети. Подросток открыл окно и подавал нам раздетых детей. Мы сразу уносили их в сторожевую будку соседнего гаражного кооператива", говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Горящий дом, из которого усилиями неравнодушных иркутян были спасены шесть человек. Видео © Telegram / МЧС России

К прибытию МЧС из здания было спасено все четверо детей и двое взрослых. Огонь быстро распространился на соседний дом, спасатели быстро потушили пламя на площади в 128 квадратных метров. В Главном управлении МЧС России по региону решили наградить героев за спасение соседей.

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А вот житель Калининградской области сжёг собственный дом, чтобы скрыть находившуюся там нарколабораторию. Жилище выгорело дотла, но улики оказались целы. Теперь с мужчиной разбирается полиция.

Матвей Константинов
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