В Екатеринбурге произошёл пожар в метро

В Екатеринбурге эвакуировали людей со станции метро "Уралмаш". Её заполнил дым. Как оказалось, причиной ЧП стало короткое замыкание электрических кабелей.

"Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади 1 погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано. Звеньями газодымозащитной службы проводится проверка помещений станции. Информация о пострадавших не поступала", — сообщили в региональном главке МЧС.

Как передаёт местное издание E1, со станции "Уралмаш" было эвакуировано 385 человек, в том числе более 50 детей. Пожарные уже дали отбой категории 1-БИС, то есть основная опасность миновала. Автомобили экстренных служб начали разъезжаться.