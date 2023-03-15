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15 марта, 02:46

В Екатеринбурге произошёл пожар в метро

В Екатеринбурге эвакуировали людей со станции метро "Уралмаш". Её заполнил дым. Как оказалось, причиной ЧП стало короткое замыкание электрических кабелей.

"Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади 1 погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано. Звеньями газодымозащитной службы проводится проверка помещений станции. Информация о пострадавших не поступала", сообщили в региональном главке МЧС.

Как передаёт местное издание E1, со станции "Уралмаш" было эвакуировано 385 человек, в том числе более 50 детей. Пожарные уже дали отбой категории 1-БИС, то есть основная опасность миновала. Автомобили экстренных служб начали разъезжаться.

На Урале произошёл масштабный пожар

На Урале произошёл масштабный пожар

А в Красноярском крае этой ночью загорелось здание в городе Канске. Оно является объектом культурно-исторического значения. Площадь пожара достигла 900 квадратных метров.

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Андрей Григорьев
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